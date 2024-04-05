Киев, 5 апреля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Украинцев, достигших 25-летнего возраста, начнут вызывать в военкоматы для прохождения медосмотра и оформления военно-учётных документов. Как 5 апреля заявили в Генштабе Вооружённых сил страны, мужчин будут снимать с учёта призывников и ставить на учёт военнообязанных.

Иван Шилов ИА Регнум

«Территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учёте призывников и достигших 25-летнего возраста, для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учётных документов», — сообщил Генштаб на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек, соответствующий законопроект внесли в Верховную раду 25 декабря. Документ предусматривал снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов.

Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет. Изменения вступили в силу через три дня после опубликования. Глава киевского режима также отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных на Украине.

Позднее, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский отказался назвать число украинцев, которых планируют мобилизовать в ВСУ в ближайшее время, но отметил, что «полмиллиона не требуется».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к покинувшим Украину миллионам жителей с призывом вернуться и вступить в ряды ВСУ, чтобы отправиться на фронт. Он пообещал государственные программы поддержки для тех, кто вернётся.

Однако в то же время Минобороны России обнародовало рассказ украинского военного Бориса Мервы, которого взяли в российский плен. Мужчина заявил, что его мобилизовали в ряды ВСУ насильно. Мерва объявил, что до службы у него диагностировали два микроинсульта, травму головы и варикозное расширение вен на ногах.

А другой пленный, боец ВСУ Николай Мозиль, сообщил, что в армию мобилизуют инвалидов без рук и ног. По его словам, он сам не прошёл медкомиссию до конца, поскольку на осмотре не было многих врачей.