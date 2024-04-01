Москва, 1 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Пленный боец украинской армии Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали в ряды ВСУ, несмотря на то, что у него было два микроинсульта и травма головы. Его слова 1 апреля привела пресс-служба Минобороны России.

Serhii Hudak/Global Look Press

По словам Мервы, сотрудники территориального центра комплектования дали ему повестку в военкомат, когда он пошёл в продуктовый магазин.

«Я явился, но задержался по причине болезни — до сих пор документы (медицинские. — Прим. ред.) не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами — варикозное расширение вен», — сказал он.

Пленный украинский военнослужащий уточнил, что подготовку перед направлением на фронт он проходил в посёлке городского типа Ольгополь Винницкой области, где новобранцам два военных инструктора из Австрии и США два дня показывали, как правильно накладывать турникеты.

После переброски их подразделения в район Авдеевки на них начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе. Было много раненых и тех, кто просто не смог добраться до позиций, отметил Мерва.

«Начали отход, а у меня ноги были отморожены. Я начал отставать. Дрон завис. Я упал, поднимаюсь, парни, которые со мной были, убежали. Темно уже было. Я запутался в «путанке» (колючая проволока. — Прим. ред.), автомат тоже запутался. Снял бронежилет — и в четырёх метрах от меня раздался взрыв. Меня отбросило, очнулся в воде. Руки мокрые, ноги мокрые. Разведчики посмотрели на меня, спросили: «Ты кто?», а я ответил, что сдаюсь», — добавил он.

Пленный украинский боец низко оценил работу иностранных военных инструкторов, которые фактически бросили новобранцев в бой неподготовленными.

«Всё, что я могу сказать, что инструкторы нас ничему не научили. Я вообще не хотел воевать. Решение [главы киевского режима Владимира] Зеленского неправильное, что он решил поступить так», — заключил Мерва.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта стало известно, что доставленный в военкомат Светловодска в Кировоградской области Украины призывник на глазах у всех покончил с собой. Мужчина высказывал возмущение из-за насильственной доставки его в ТЦК.

Ранее в этот же день американская газета New York Times написала, что офицеры ВСУ жалуются на слишком старых и больных новобранцев. По их словам, большинство из этих людей не желает воевать.