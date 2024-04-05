Мурманск, 5 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксёнова будет исполнять обязанности губернатора в связи с временной нетрудоспособностью главы региона, сообщили в правительстве области.

Правительство Мурманской области Надежда Аксёнова

«В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксёнову», — говорится в сообщении.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор завершил встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Глава региона получил ножевое ранение в живот. Его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Угрозы для жизни главы региона нет.

Пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина заявила, что прогнозировать, сколько времени займет восстановление губернатора после нападения, не представляется возможным.

Следственный комитет 5 апреля опубликовал видео с места нападения на губернатора. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Напавшего на губернатора задержали. В ходе допроса он рассказал о мотивах преступления. По его словам, он испытывал к Чибису неприязнь, хотя и не был с ним лично знаком. Также выяснилось, что совершившего нападение ранее привлекали к административной и уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью.