Мурманск, 5 апреля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. На данный момент ещё рано прогнозировать, сколько времени займёт восстановление губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения. Об этом 5 апреля заявила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24».

Кадр из видео Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в больнице

«Сейчас какие-либо прогнозы по восстановлению, сколько это займёт времени, [давать] крайне рано. Оперативные решения принимаются вперёд на несколько часов», — сказала она.

Сечкина добавила, что сейчас губернатор находится в послеоперационном состоянии и врачи следят за динамикой его самочувствия для принятия решений о дальнейшем лечении.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на главу Мурманской области произошло вечером 4 апреля, по окончании его встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, после чего его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. По данным пресс-службы губернатора, угрозы для жизни главы региона нет.

Позднее Чибис пришёл в себя после операции и в ближайшее время останется в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением медиков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879400" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемым в нападении на губернатора оказался местный житель Александр Б. Следственный комитет сообщил, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование нападения на губернатора.

Прокуратура региона признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении подозреваемого в нападении жителя города Апатиты.