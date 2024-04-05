Пресс-секретарь рассказала о состоянии Чибиса после нападения
Пресс-секретарь: рано прогнозировать, сколько займёт восстановление Чибиса
Мурманск, 5 апреля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. На данный момент ещё рано прогнозировать, сколько времени займёт восстановление губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения. Об этом 5 апреля заявила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24».
«Сейчас какие-либо прогнозы по восстановлению, сколько это займёт времени, [давать] крайне рано. Оперативные решения принимаются вперёд на несколько часов», — сказала она.
Сечкина добавила, что сейчас губернатор находится в послеоперационном состоянии и врачи следят за динамикой его самочувствия для принятия решений о дальнейшем лечении.
Как сообщало ИА Регнум, нападение на главу Мурманской области произошло вечером 4 апреля, по окончании его встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, после чего его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. По данным пресс-службы губернатора, угрозы для жизни главы региона нет.
Позднее Чибис пришёл в себя после операции и в ближайшее время останется в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением медиков.
После нападения на Чибиса возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемым в нападении на губернатора оказался местный житель Александр Б. Следственный комитет сообщил, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование нападения на губернатора.
Прокуратура региона признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении подозреваемого в нападении жителя города Апатиты.