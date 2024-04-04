Мурманск, 5 апреля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование вооружённого нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил Telegram-канал ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что следователи начали работу по выяснению причин и мотивов нападения на губернатора региона.

Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером, 4 апреля, на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершили вооружённое нападение, в результате которого он получил ножевое ранение в живот. Инцидент произошёл после встречи главы региона с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах. Чибиса доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.

Подозреваемым в нападении на Чибиса оказался местный житель, которого задержал сотрудник Росгвардии. Сообщалось, что при задержании мужчина, совершивший вооружённое нападение, получил ранение в ногу.