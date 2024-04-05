Мурманск, 5 апреля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса тяжёлое, но стабильное, заявил глава Министерства здравоохранения региона Дмитрий Панчев.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«Состояние тяжёлое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объёме оказана. Выполнены лапаротомия, ревизия, гемостаз», — указал Панычев, слова которого приводит Telegram-канал Мурманского оперативного штаба.

Глава минздрава региона отметил, что в ближайшее время в послеоперационный период Чибис будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.

Ранее главврач Апатитско-Кировской городской больницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатор Мурманской области перенёс операцию, состояние Чибиса оценивается как тяжёлое. Дальнейшее лечение будет проходить в реанимации.

Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером, 4 апреля, на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах совершили вооружённое нападение. В результате инцидента глава региона получил ножевое ранение в живот.