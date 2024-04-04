Москва, 5 апреля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой министерства обороны Франции Себастьяном Лекорню говорил «достойно и по делу». Об этом заявила 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«(Сергей Шойгу говорил. — Прим. ред.) достойно и по делу, — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации», — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что глава российского военного ведомства якобы говорил «вычурно и угрожающе».

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Сергей Шойгу не намерен церемониться с теми, кто поддерживает киевский режим.

Как передавало ИА Регнум, беседа глав военных ведомств России и Франции состоялась в среду вечером, 3 апреля, по инициативе французской стороны. В ходе переговоров Себастьян Лекорню выразил соболезнования по поводу теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске и попытался убедить Сергея Шойгу в непричастности Киева к случившемуся. Глава Минобороны РФ, в свою очередь, заявил, что российская сторона располагает достоверными сведениями об украинском следе в организации теракта.