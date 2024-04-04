Курск, 5 апреля, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 4 апреля в своём Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — указал глава региона.

Также он отметил, что по его поручению первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов и губернатор Курска Игорь Куцак осмотрели место разрушения после атаки украинских БПЛА на жилой сектор в Железнодорожном округе.

«К частью, нигде пострадавших нет», — добавил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 апреля, около 21:15 мск, в Курской области объявили режим опасности атаки беспилотников. По данным Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один беспилотный летательный аппарат и уничтожили ещё семь дронов ВСУ. В результате падения одного из БПЛА в Курске в районе Центрального рынка вспыхнул пожар. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.