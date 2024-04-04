Москва, 4 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Западные страны, обсуждая урегулирование ситуации на Украине, никогда не станут пересматривать так называемую «формулу Зеленского», 4 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

AP/TASS Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава киевского режима Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель

Страны Глобального Юга могут предлагать и уже не раз предлагали идеи по урегулированию ситуации на Украине. Запад не намерен что-то менять и считает единственным приемлемым вариантом урегулирования «формулу Зеленского».

«Всё это выслушивается, но никоим образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть «формулы Зеленского» как ультиматума остаётся неизменной», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года предложил так называемую «формулу мира» из десяти пунктов. В середине ноября 2022 года он обнародовал её на саммите G20, который проходил на Бали.

Формула включает ряд требований к России, при выполнении которых Киев согласится на переговоры с Москвой. Зеленский потребовал освобождения всех украинских пленных, восстановления «территориальной целостности» Украины (фактически возврат в её состав Донбасса, Новороссии и Крыма), вывода российских войск с территории, которую Киев считает своей.

Киев добился того, чтобы власти Швейцарии организовали встречу по украинской проблеме с обсуждением «формулы Зеленского».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 марта назвала «формулу Зеленского» «алхимией». Она уточнила, что Москва участвовать в её обсуждении не будет.

Зеленский 30 марта в интервью телеканалу CBS заявил, что готов к переговорам с Москвой. Это возможно, отметил он, раньше, чем «ВСУ выйдут на границы 1991 года» — то есть без «возврата» Крыма, Донбасса и Новороссии. До этого глава киевского режима всегда утверждал, что согласится на переговоры с Москвой только после того, как армия Украины подойдёт к границам 1991 года.

Как отметил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, переговоры Киева с Москвой кураторы Украины хотят использовать для передачи ВСУ оружия и для перегруппировки.