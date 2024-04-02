Вена, 2 апреля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Кураторы Киева намерены использовать гипотетическую возможность возобновления переговоров украинской стороны с Россией для передачи ВСУ вооружений и перегруппировки. Об этом 2 апреля заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Даже если и представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск», — сказал он в интервью «РИА Новости» к 75-летию с момента создания НАТО.

Четвертого апреля исполнится 75 лет с момента подписания Североатлантического договора в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заявил о готовности к переговорам с Россией до выхода украинских войск к границам Украины 1991 года. Он также потребовал от Запада поставок оружия и «полной торговой блокады» Москвы для того, чтобы ВСУ смогли достичь такого результата.

Президент России Владимир Путин в марте 2024 года заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, однако они должны быть основаны на реальности. Глава государства также неоднократно отмечал, что это Киев выпустил указ, запрещающий какие-либо переговоры с Россией