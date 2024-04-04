Москва, 4 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. С вопросом о том, что является стамбульской мирной инициативой, о которой как об основе для переговоров по Украине заявил министр обороны Сергей Шойгу в беседе с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, лучше обратиться в военное ведомство. Об этом 4 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы всё-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что в этом случае комментарий от Кремля, вероятно, был бы неуместен.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Шойгу и Лекорню провели телефонные переговоры по настоятельной просьбе французской стороны. В ходе них министр Вооружённых сил Франции выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к этой атаке.

Позднее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ходе беседы главы военных ведомств России и Франции отметили готовность к диалогу по Украине. Отмечалось, что исходные положения для таких переговоров могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе.

Президент России Владимир Путин в марте в очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова. При этом глава государства подчеркнул, что они должны быть основаны на реальности.