Москва, 3 апреля, 2024, 22:58 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося телефонного разговора между министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню и министром обороны России Сергеем Шойгу отмечена готовность к диалогу по Украине. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Максим Гучек / БелТА/РИА Новости

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе», — отмечается в сообщении.

Также в ходе переговоров отмечалось, что проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Минобороны России Шойгу провёл переговоры со своим коллегой из Франции Лекорню по настоятельной просьбе французской стороны.

Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В ходе беседы он пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и стран Запада к террористической атаке.

В свою очередь, глава Минобороны РФ в разговоре с французским коллегой предупредил его о проблемах, с которыми столкнётся Париж в случае отправки войск на Украину.