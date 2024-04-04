Москва, 4 апреля, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России на южнодонецком направлении нанесли удар по позициям украинских войск авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в блиндажах или окопах. Об этом 4 апреля сообщили в Министерстве обороны.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 на южнодонецком направлении», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что российские лётчики нанесли удар по опорному пункту и личному составу противника бомбами ОДАБ-500, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что делает эти боеприпасы высокоточными.

Объёмно-детонирующая бомба ОДАБ-500 работает в два такта — при срабатывании она выбрасывает образующий аэрозольное облако взрывчатый жидкий состав, которое после этого детонирует в большом объёме. В результате происходит высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, «затекающей» в окопы, блиндажи и прочие укрытия и уничтожающей противника.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в Минобороны рассказали, что расчёт российской реактивной систем залпового огня «Град» уничтожил ангар ВСУ со спрятанными в нём американскими гаубицами M777 на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что экипаж боевой машины представили к госнаградам за успешное выполнение боевого задания.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России за сутки улучшила тактическое положение на южнодонецком направлении. Военный уточнил, что противник на этом направлении потерял свыше 140 бойцов, два танка и четыре автомобиля.