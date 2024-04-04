Донецк, 4 апреля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Расчёт боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» Вооружённых сил России уничтожил ангар ВСУ со спрятанными в нём гаубицами M777 производства США на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 4 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В ходе боевой работы расчёт РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Поражение цели, а также уничтожение находившихся в ангаре американских гаубиц M777 подтвердили операторы беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны добавили, что личный состав расчёта боевой машины представили к госнаградам.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные за сутки улучшили позиции и продвинулись на трёх направлениях — донецком, южнодонецком и авдеевском. В ходе боевых действий на южнодонецком направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 155 человек личного состава, а также боевую машину РСЗО БМ-21 «Град» и три транспортных средства.