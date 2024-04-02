Москва, 2 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два танка и другую технику Вооружённых сил Украины и улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом заявил на брифинге 2 апреля представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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В частности, российская группировка войск «Восток» ударила по силам двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Макаровки в Донецкой Народной Республике, а также не допустила развития попытки атаки штурмовиков 128-й бригады теробороны ВСУ в районе Никольского.

«Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля», — сообщил представитель ведомства.

Помимо этого на авдеевском направлении ВСУ потеряли более 300 военных, на донецком — более 250, на купянском — до 20 военных и семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные на донецком направлении уничтожили за сутки 11 складов с боеприпасами ВСУ. Об этом в Минобороны заявили днём ранее. По сведениям ведомства, в ходе боёв ВС России ударили по двум РСЗО, шести САУ, в том числе трём польским установкам Krab, гаубице «Мста-Б», двум орудиям Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» ВСУ. Российские военные улучшили на донецком направлении положение по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в районах города Константиновка и села Новодмитровка в ДНР.