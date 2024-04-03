Москва, 3 апреля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В России успешно реализуется программа развития регионального авиасообщения, речь идёт буквально о его ренессансе. Такую оценку озвучил корреспонденту ИА Регнум главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина, который в ходе отчета в Госдуме о работе правительства рассказал о значительном росте авиаперевозок по маршрутам, минующим Московский авиационный узел.

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«А это значит, что взятый некоторое время назад вектор на разгрузку Москвы как центрального авиационного хаба реализуется достаточно успешно. Почему это важно? В советское время была большая региональная маршрутная сеть. В постсоветский период сложилась такая структура перевозок, в которой по сути нет этой региональной сети. И получилось так, что у нас 80% авиаперевозок завязано на Москву. То есть чтобы полететь буквально в соседний регион, человеку надо лететь через Москву. Прямых рейсов нет. На этом, понятное дело, тратятся лишние ресурсы. Это дороже и, более того, перегружает Московский узел. Потому и было надо организовать перевозки таким образом, чтобы, где возможно и эффективно, возить мимо столицы. Что сейчас достаточно успешно реализуется. Сейчас, как сообщил премьер, мимо Москвы проходит больше половины перевозок. То есть у людей появилась возможность летать быстрее и дешевле», — прокомментировал эксперт.

Такая возможность, по его замечанию, важна также и для развития региональных аэропортов, например в Санкт-Петербурге и Сочи. Также «Аэрофлот» сейчас развивает транзитный узел в Красноярске, а это буквально географический центр России.

Также очень важна программа обновления аэропортов, которая уже успешно реализуется и в рамках которой планируется, как отметил Мишустин, обновить ещё 75 аэропортов, в основном региональных.

«Основная федеральная аэропортовая сеть в крупных городах уже реконструирована. Везде шикарные новые аэропорты, современные, ничем не хуже западных. Понятно, что это большая работа, проведённая за предыдущие 15 лет. Региональные аэропорты тоже реконструируют по 10–15 ежегодно. И дополнительно 75 аэропортов в ближайшие 6 лет — это продолжение программы, примерно по 12–13 аэропортов в год. То есть особого сверхнапряжения это вызвать не должно, работа и раньше велась в таком темпе», — отметил Гусаров.

Резюмируя, эксперт отметил, что децентрализация авиаперевозок и развитие региональных авиамаршрутов, о которых рассказал 3 апреля в отчёте перед Госдумой глава правительства, означает ни много ни мало «ренессанс» региональной авиации России.

Больше половины внутренних авиарейсов в России — 53% — с 2023 года стали проходитьбез пересадки в Москве, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин. Авиапассажиры активно используют преимущества более коротких и удобных маршрутов, отметил премьер.

Ранее, 29 февраля, российский президент Владимир Путин, как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет в стране нужно модернизировать не менее 75 российских аэропортов — больше трети всех воздушных гаваней России.

За этот период необходимо также повысить доступность авиаперелётов для российских граждан. Правительство направит на эти цели не менее 250 млрд рублей, сообщил глава государства.