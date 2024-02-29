Москва, 29 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В следующие шесть лет России предстоит модернизировать не менее 75 российских аэропортов, а также повысить доступность авиаперелётов для граждан РФ. Об этом 29 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Здесь перед правительством стоит конкретная задача — за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортной сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это прямое будет бюджетное финансирование», — сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер поручил модернизировать воздушный парк российских авиакомпаний, при условии соответствия всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности.

Путин также подчеркнул, что обновить авиапарк за счёт отечественных самолётов является сложной задачей, так как до санкций в России «слишком много покупали за границей, а своё не развивали».

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Путин заявил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счёт неё обновлять авиапарк.

Путин отметил, что это непростая задача, но над ней нужно интенсивно работать. Он подчеркнул, что российские самолёты должны соответствовать высоким требованиями по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке. Президент также потребовал соблюдения сроков при передаче самолётов от производителей авиакомпаниям.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин 5 января объявил, что правительство утвердило программу расширения производства самолётов, а также авиационных двигателей и приборов. На её финансирование выделят более 280 млрд рублей.

Более того, глава компании «Аэрофлот» Сергей Александровский 19 января заявил, что предприятие планирует к 2030 году получить 339 новых самолётов российского производства. Он сообщил, что компания заказала 89 ближнемагистральных самолётов Sukhoi Superjet, 210 самолётов МС-21 и 40 самолётов Ту-214. Увеличение авиапарка позволит расширить географию полётов компании, подчеркнул Александровский.