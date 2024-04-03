Москва, 3 апреля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. С 2023 года в России 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

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Пассажиры активно используют преимущества более коротких и удобных маршрутов, отметил премьер.

«Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве», — сказал Мишустин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878920" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мишустин заявил, что ненефтегазовые доходы РФ в 2023 году выросли на 25%

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин 29 февраля заявил, что в ближайшие шесть лет в стране нужно модернизировать не менее 75 российских аэропортов — больше трети всех воздушных гаваней России.

За этот период необходимо также повысить доступность авиаперелётов для российских граждан. На эти цели правительство направит не менее 250 млрд рублей, сообщил глава государства.