Большинство внутрироссийских рейсов стали проходить без стыковок в Москве
Мишустин: 53% внутрироссийских рейсов стали проходить без стыковок в Москве
Москва, 3 апреля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. С 2023 года в России 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.
Пассажиры активно используют преимущества более коротких и удобных маршрутов, отметил премьер.
«Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве», — сказал Мишустин.
Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин 29 февраля заявил, что в ближайшие шесть лет в стране нужно модернизировать не менее 75 российских аэропортов — больше трети всех воздушных гаваней России.
За этот период необходимо также повысить доступность авиаперелётов для российских граждан. На эти цели правительство направит не менее 250 млрд рублей, сообщил глава государства.