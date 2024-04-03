Москва, 3 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Обыски у разработчика системы бронирования Leonardo, компании «Сирена-Трэвэл» (входит в госкорпорацию «Ростех»), связаны с атаками украинских хакеров. Об этом стало известно 3 апреля.

(сс) ThePixelman

В частности, к настоящему моменту правоохранители провели выемку документов в офисе разработчика российской системы бронирования.

«Действия связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года. Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идёт расследование», — сообщил источник РЕН ТВ.

О проведении оперативных мероприятий в офисе компании на Ленинградском проспекте стало известно в тот же день.

Как сообщало ИА Регнум, атаки на инфраструктуру системы произошли в сентябре 2023 года. Тогда из-за них случились сбои в регистрации в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа», которая начала регистрацию в ручном режиме. Позднее «Ростех» оповестил, что это была DDoS-атака.

Как уточняли в компании, «Аэрофлот» и «Победа» и ещё более 60 авиакомпаний работают с системой «Леонардо», ежемесячно в ней регистрируется около 5 млн пассажиров.