Москва, 28 сентября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Регистрация в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа» затруднена в связи со сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-тревел»). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпаний.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-тревел») затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании», — сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в своём Telegram-канале.

В авиакомпании «Победа» отметили, что регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин удивился, но остался не против названия «Леонардо» для системы бронирования авиабилетов в России. О новой российской системе «Леонардо», запущенной в 2022 году, рассказал на встрече с президентом генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Говоря о системе бронирования авиабилетов, Чемезов сообщил, что раньше вся система бронирования была иностранная, в основном американская и европейская, и естественно, вся информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за рубежом полностью была известна.

Как уточнил глава «Ростеха», сегодня и «Аэрофлот», и «Победа», и уже более 60 авиакомпаний работают с российской системой «Леонардо». Ежемесячно в системе регистрируется порядка пяти миллионов пассажиров.