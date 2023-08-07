Москва, 7 августа, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин удивился, но остался не против названия «Леонардо» для системы бронирования авиабилетов в России. О новой российской системе «Леонардо», запущенной в 2022 году, рассказал на встрече с президентом генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Система отечественная, а называется «Леонардо»… Ну, ладно, это часть мировой культуры», — сказал Путин.

Говоря о системе бронирования авиабилетов, Чемезов сообщил, что раньше вся система бронирования была иностранная, в основном американская и европейская, и естественно, вся информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за рубежом полностью была известна.

Как уточнил глава Ростеха, сегодня и «Аэрофлот», и «Победа», и уже более 60 авиакомпаний работают с российской системой «Леонардо». Ежемесячно в системе регистрируется порядка пяти миллионов пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года компания «РТ-Транском» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») в партнёрстве с «Сирена-Трэвел» выразили готовность обеспечить перевод российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования билетов. Отмечалось, что российская система бронирования создана в двух вариантах — основном (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервном (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов).