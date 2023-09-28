Москва, 28 сентября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo произошёл из-за массированной DDOS-атаки, организованной за рубежом. Специалисты работают над её устранением, сообщили 28 сентября в пресс-службе «Ростеха».

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящий момент на систему «Леонардо» идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над её отражением», — указано в сообщении.

В госкорпорации заверили, что система скоро вновь заработает в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в компании «Аэрофлот» сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-тревел»), который привёл к затруднениям с регистрацией в аэропортах. Пассажиров предупредили, что в аэропорту Шереметьево из-за сбоя задержан вылет семи рейсов.

В авиакомпании «Победа» сообщили, что проводят регистрацию в ручном режиме. Пассажиров попросили заранее приезжать в аэропорт.