Москва, 3 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Правительство выполнит все решения президента Владимира Путина по поддержке участников специальной военной операции. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

РИА Новости / Александр Астафьев

«Поддержка наших ребят, их родных и близких, безусловно, всегда находится в центре внимания правительства. И, конечно же, все решения главы государства, составляющие основу этой работы, будут выполнены», — сказал глава правительства.

Как сообщало ИА Регнум, в России действует программа помощи и поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Для этой категории граждан предусмотрели выплаты и льготы.

Путин 17 марта подписал ряд поручений, касающихся новых форм поддержки участников СВО. В частности, поручения касались обеспечения реабилитации бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Правительство России снизит финансовую нагрузку для участников спецоперации и освободит их от налога на имущество, сообщил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Госдуме.