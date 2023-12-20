Москва, 20 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В России создана программа помощи и поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации в Донбассе, и их семей. Однако не все знают, какие льготы и выплаты им положены. В беседе с ИА Регнум эксперты перечислили меры поддержки бойцов СВО.

Станислав Красильников/ РИА Новости

Совсем недавно на всю Россию прогремела новость о героической гибели нескольких российских бойцов во время освободительной операции в Марьинке (ДНР). Один из них, 20-летний Роман Рудаков,находясь на краю гибели, написал на камне последнюю просьбу — чтобы позаботились о его маме, сестре и брате. Молодой боец из Ростовской области был практически единственным кормильцем в семье. И, как свидетельствует его последнее послание, даже перед гибелью думал о том, что же будет с его родными.

История потрясла многих, но и также показала, что сами военные не уверены, что их семьи и их родных не бросят, не оставят один на один с бедой в случае гибели бойца.

Выплаты и компенсации

19 декабря в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ министр Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне СВО получают 210 тысяч рублей в месяц и выше. Производится оплата и за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

В беседе с ИА Регнум юрист и адвокат Константин Ерохин рассказал, что все участники СВО получают установленные зарплатные выплаты, которые во время службы могут сразу перечисляться их ближайшим родственникам.

Также полагаются дополнительные льготы семьям бойцов — супругам, детям, родителям. Так, сам военнослужащий и члены его семьи получают кредитные каникулы на срок его военной службы, за участником спецоперации на время его службы сохраняется рабочее место, а в случае имеющегося зарегистрированного ИП у военнослужащего его также временно освобождают от уплаты страховых взносов.

«Есть как общегосударственные льготы, так и каждый субъект может устанавливать свои. Есть льготы, которые полагаются непосредственно самому участнику СВО, а есть — членам его семьи», — отметил Ерохин.

Кроме того, военные могут рассчитывать и на поддержку от региональных властей. Это могут быть дополнительные выплаты, предоставление земельных участков и льготы по налогам.

Ранения или гибель

Льготы и выплаты увеличиваются в связи с тяжестью последствий от участия в боевых действиях. Так, после ранения военнослужащему полагаются единоразовые выплаты, которые могут доходить до 3 млн рублей в зависимости от тяжести ранения.

Как напомнил юрист, в случае гибели участника спецоперации членам его семьи полагается несколько единовременных выплат. И одна из них поступает непосредственно от властей региона, в котором проживал военнослужащий. В каждом субъекте России местные власти устанавливают свой размер выплаты.

В случае с бойцом Рудаковым его семье в качестве одной из первых единовременных выплат только от региона будет отправлена помощь в размере 2 млн рублей. Именно такая сумма указана в распоряжении губернатора Ростовской области Василия Голубева. Документ был подписан ещё в сентябре 2022 года. Эту сумму будут делить между ближайшими родственниками погибшего. Но в данном случае, как заметил Ерохин, на неё может претендовать только мать Рудакова. За выплатой нужно обращаться не позднее 12 месяцев с даты гибели бойца. В органы соцзащиты по месту жительства следует принести заявление и пакет документов, которые заверят и передадут в Минтруд региона.

«Семье Рудакова могут также помочь с жильём, предоставить автомобиль, поскольку случай получил максимальную огласку, и поведение погибшего бойца признали героическим. При этом обычно в очередь на получение жилья военнослужащего и его семью ставят только по истечении 20-летней выслуги или при увольнении по уважительной причине после десяти лет службы», — отметил Ерохин.

Среди других единоразовых пособий, которые полагаются в случае гибели бойца, есть также специальная выплата от президента. Она равна 5 млн рублей. Но если бойцу уже успели выплатить ранее 3 млн рублей за ранение, то семья получит только 2 млн рублей. Сумма делится на всех ближайших родственников, среди которых могут быть супруга, родители, иждивенцы и дети. Если у погибшего нет этих родственников, то выплату могут получить его братья или сёстры. Также полагается выплата по страховке.

Юрист напомнил, что родственники смогут получить и долг по зарплате — те средства, которые военнослужащий не успел получить. Они поступают на банковский счёт военного или сразу на счета родных, которые были указаны ранее. Если сумма не поступила, то нужно обратиться в воинскую часть, к командиру подразделения бойца, в военкомат или в отделение соцзащиты.

Поддержка семей бойцов

Кроме единоразовых выплат, полагаются и ежемесячные компенсации, размер которых равен сумме выплаты по инвалидности I группы, установленной из-за военной травмы. Помимо этого, если у погибшего остались несовершеннолетние дети или до 23 лет, обучающиеся на очном отделении, то на них полагается дополнительное ежемесячное пособие. Мера распространяется и на детей-инвалидов. И ещё одна ежемесячная выплата — это пенсия по потере кормильца, которая, как правило, оформляется в военкоматах.

Кроме этого, семьи погибшего могут рассчитывать на психологическую поддержку, юридическую помощь, а также увековечивание памяти погибшего. По словам Ерохина, траурную церемонию для участников СВО проводят в специальных залах со всеми полагающимися военным почестями.

Особую помощь родственникам погибших в зоне СВО могут оказать также в государственных и региональных фондах, например в фонде поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Так члены семьи погибшего могут обратиться к сотрудникам за психологической и психотерапевтической, юридической помощью и социальной поддержкой.

В ряде российских городов существуют свои центры, координирующие вопросы от родственников участников спецоперации. Они помогают узнать о полагающихся льготах и выплатах, узнать о сроках поступления пособий и необходимых документах для их получения, а также о возможности присвоить имя героя одному из объектов города, его улице или скверу.

«Центры поддержки, в которых можно получить ответ на вопрос о получении льгот, обратиться за помощью после гибели родственника в зоне СВО, есть в каждом районе российских городов. Мы принимаем обращение и направляем его в Фонд «Защитники Отечества» (если вопрос по погибшему) или в военкомат, откуда призывался боец. В соцзащиту подаются обращения по выплатам на детей, например. Есть ещё и так называемая помощь на местах — это помогаем с дровами, убираем снег, помогаем с переездом, ремонтом или уборкой, если остались маломобильные и нуждающиеся родственники у погибшего. Помогают волонтеры», — поделилась секретарь-координатор центра поддержки участников СВО и членов их семей «Помощь здесь» Елена Киндрук.

Помимо прочего, дети участников СВО обретают возможность бесплатно посещать различные кружки и секции, имеют право на льготное питание и проезд в общественном транспорте.

В любом случае, как отметили эксперты в разговоре с ИА Регнум, ни одна из семей участников СВО не останется обделена помощью российских властей, особенно после потери кормильца. А о помощи и льготах, полагающихся в каждом конкретном регионе, всегда можно узнать в городской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, надпись «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» была найдена российскими военными при штурме на стене дома в Марьинке Донецкой Народной Республики. Ранее их сослуживцы вступили в неравный бой с украинскими боевиками.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу российского военнослужащего.