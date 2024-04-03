Москва, 3 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад вооружений и ангар украинской армии, где производили и хранили беспилотники, сообщил 3 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения», — доложил он.

Конашенков также сообщил о нанесении ударов по живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника и две управляемые авиабомбы JDAM, произведённые в США.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 2 апреля доложил, что российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, а также отразила две атаки. Кроме того, украинская армия в этом районе за сутки потеряла до 20 военных, три автомобиля, две гаубицы, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.

1 апреля представитель Минобороны сообщил об уничтожении 11 украинских складов с боеприпасами за сутки на донецком направлении. Также ВСУ этом районе потеряли два комплекса РСЗО, шесть САУ и станцию РЭБ.