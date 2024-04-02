Москва, 2 апреля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на купянском направлении до 20 бойцов украинской армии и полевой склад боеприпасов ВСУ. Об этом 2 апреля заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

За сутки на купянском направлении подразделения Западной группировки российских войск успешно отразили две попытки атак штурмовых групп ВСУ у Тернов в ДНР, сообщил он.

«Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля в Минобороны рассказали, что экипажи российских вертолётов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. В ведомстве уточнили, что вертолётчики использовали для нанесения удара неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Конашенков 31 марта рассказал, что российские военные отразили пять контратак штурмовых групп бригад украинских войск у Синьковки и Тернов в ДНР. В результате этого ВСУ потеряли до 25 бойцов и четыре автомобиля, добавил военный.

В Министерстве обороны 30 марта рассказали, что украинская армия за неделю потеряла на купянском направлении до 310 военнослужащих. В ведомстве отметили, что также ВСУ лишились за это период двух танков, трёх боевых бронированных машин и 22 автомобилей.