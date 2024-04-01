Красногоровка, ДНР, 1 апреля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении уничтожили за сутки 11 складов с боеприпасами ВСУ, сообщил 1 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В ходе контрбатарейной борьбы они нанесли удары по двум РСЗО, шести САУ, в том числе трём польским установкам Krab, гаубице «Мста-Б», двум орудиям Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

«Также уничтожено 11 складов с боеприпасами ВСУ», — сообщил Конашенков.

Российские военные улучшили на донецком направлении положение по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в районах города Константиновка и села Новодмитровка в ДНР.

Украинская армия потеряла до 510 военных, а также три танка, четыре боевые бронемашины, в том числе БТР М113 американского производства США, 27 автомобилей.

Также представитель Министерства обороны России сообщил, что на южнодонецком направлении российские войска уничтожили за сутки более 120 военных, три танка, две бронированные машины. Они нанесли удары по двум гаубицам М777 производства США, боевой машине ЗРК «Стрела-10», установке Krab, складу боеприпасов ВСУ.

На авдеевском направлении ВСУ потеряли за сутки до 295 военных, танк Abrams американского производства, боевую машину РСЗО «Град», САУ «Акация», «Гвоздика», две Д-30, орудие М119 производства США, добавил Конашенков.