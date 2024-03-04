Вашингтон, 4 марта, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Исполнительный директор выпускающей детали для аккумуляторов Umicore Матиас Мидрайх заявил, что электромобили из США проиграли конкуренцию моделям из Китая. Об этом он сообщил в беседе с The Financial Times.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Это просто хорошие автомобили, и люди их покупают», — заявил Мидрайх о китайских авто.

При этом он добавил, что одним из главных преимуществ китайских электромобилей перед американскими является их доступность. Американские производители же сталкиваются с трудностями с выводом новинок на рынок и отказываются от расширения производства из-за низкого спроса. Помимо этого, китайские электрокары не уступают американским по техническим характеристикам, что позволяет им оказывать достойную конкуренцию.

Согласно данным китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году продажи электромобилей в КНР выросли на 36%, до 7,7 млн. В США продажи электромобилей увеличились более чем на половину, на 58%, до 1,5 млн единиц. Так, к примеру, китайский автопроизводитель BYD в четвертом квартале 2023 года обошёл американскую компанию Tesla по мировым продажам электромобилей. В последние три месяца BYD продала 526,4 тысячи машин, а Tesla — 484,5 тысячи.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года китайская компания BYD отправила на Мюнхенскую выставку автомобилестроения и мобильности IAA Mobility два электромобиля — Seal и Seal U. Модели впервые продемонстрировали на европейском рынке. Seal U поступит в продажу на территории Европы в 2024 году, и, как ожидается, модель составит конкуренцию другим моделям на электрической тяге — Tesla Model Y и Volkswagen ID4.

В октябре 2022 года Китай возобновил политическую поддержку сектора электромобилей. Освобождение от налогов доказало эффективность в стимулировании потребления в 2022 году. Эту же меру продлили и в 2023 году. По данным Государственного налогового управления Китая, за первые семь месяцев эта политика позволила сократить налоги примерно на 40,68 млрд юаней, что на 108,5% больше, чем в предыдущем году.