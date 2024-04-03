Москва, 3 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Группа «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации разработали новые схемы захода самолётов на посадку в столичных аэропортах. Об этом стало известно 3 апреля.

Сергей Бобылев/ТАСС

Совместная оптимизация воздушного движения продолжалась с июля 2023 по январь 2024 года, в итоге с 21 марта изменились схемы приземления самолётов. К настоящему моменту ими уже пользуются в аэропортах Шереметьево и Внуково. Новые схемы позволили экономить до пяти минут полётного времени и до трёх млрд рублей в год, до конца 2024 года «Аэрофлот» сэкономит также до 18,6 тыс. тонн топлива, «Россия» — 7,4 тыс. тонн, «Победа» — 5,6 тыс. тонн. Помимо прочего, нововведения сократят негативное влияние углеродного следа на окружающую среду.

«Введённые маршруты позволяют авиакомпаниям осуществлять расчёты топлива, снижая затраты на выполнение полетов. Ранее маршруты расчёта были внедрены на аэродроме Пулково по инициативе базирующейся там авиакомпании в целях сокращения расхода топлива на этапе планирования полёта перевозчиком», — объяснил РБК представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре на рабочей встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин заявил, что безопасность авиаперелётов всегда должна быть на первом месте. Как подчеркнул российский лидер, высокое качество услуг «Аэрофлота» необходимо постоянно поддерживать, а Александровский ответил, что коллектив компании очень старается.

В январе, выступая на международной выставке-форуме «Россия», Александровский сообщил, что «Аэрофлот» рассчитывает к 2030 году ввести в эксплуатацию 339 новых самолётов отечественного производства. По его словам, «Аэрофлот» заказал 89 ближнемагистральных самолётов Sukhoi Superjet, 210 самолётов МС-21 и 40 самолётов Ту-214. Новые воздушные суда, пояснил он, позволят расширить географию выполняемых рейсов.