Москва, 19 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Группа «Аэрофлот» рассчитывает к 2030 году ввести в эксплуатацию 339 новых самолётов отечественного производства, заявил глава компании Сергей Александровский в ходе международной выставки-форума «Россия».

Павел Львов/РИА Новости

По его словам, «Аэрофлот» заказал 89 ближнемагистральных самолётов Sukhoi Superjet, 210 самолётов МС-21 и 40 самолётов Ту-214. Новые воздушные суда, пояснил он, позволят расширить географию выполняемых рейсов.

«Всё это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года», — сказал Александровский.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу по расширению производства самолётов, двигателей и приборов. Он отметил, что средства — более 280 млрд рублей — будут привлечены из Фонда национального благосостояния.