Москва, 29 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским 29 декабря, что безопасность авиаперелётов всегда должна быть на первом месте.

Кадр из видео

Путин отметил, что высокое качество услуг «Аэрофлота», подтверждаемое отзывами пассажиров, необходимо постоянно поддерживать. Александровский ответил, что коллектив компании очень старается соответствовать высоким ожиданиям. По словам российского лидера, он много раз слышал, что россияне, и не только они, летают различными компаниями и ждут, когда пересядут на самолеты «Аэрофлота» из-за высокого уровня и качества обслуживания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856292" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«И безопасность здесь на первом месте, конечно, всегда», — резюмировал глава государства.

Как перед встречей заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер посчитал необходимым заслушать главу «Аэрофлота» в контексте темы «плоских» тарифов, которая затрагивалась в том числе во время прошедшей 14 декабря прямой линии.

Во время неё Путин заявил, что «плоские» тарифы «Аэрофлота» для перелётов на Дальний Восток продлят на 2024 год. О них в беседе с ИА Регнум рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он заявил, что билеты на Дальний Восток, в том числе на Камчатку, становятся всё более доступными, благодаря введённым по инициативе президента «плоским» тарифам. Ценовую политику он назвал крайне лояльной. Эта и другие меры федеральных и местных властей помогают повышать привлекательность региона, добавил губернатор.