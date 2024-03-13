Москва, 13 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Более 88 тысяч километров дорог построили и отремонтировали за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». И Россия продолжает наращивать темпы дорожных работ. Многие намеченные планы дорожникам удается выполнить с опережением графика.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области Самарская область, Приволжье — Екатериновка

«Мы уже привели в порядок федеральные трассы и практически 85% дорог в крупных агломерациях. Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем на развитии именно региональных дорог», — заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Улучшение качества дорог не только делает передвижение россиян безопаснее и комфортнее, но и способствует развитию экономики и сотрудничества между регионами.

Например, благодаря появлению в 2022 году Северного обхода Калуги значительно улучшилась транспортная связь между районами областного центра. Теперь время в пути из центра Калуги до разрозненных населенных пунктов городского округа сократилось с 1,5 часа до получаса. Эта магистраль завершила строительство 84-километровой Калужской кольцевой автодороги.

«Калужская кольцевая дорога вывела транзитный транспорт за пределы города, обеспечила связь промышленных и жилых зон, городских окраин и пригорода, минуя центр Калуги», — отмечали в мэрии города.

Министерство транспорта Калужской области Северный обход Калуги

Со строительством этой дороги связано и повышение инвестиционной привлекательности региона. «Это новые возможности для межрегионального сотрудничества и способ реализации новых инвестиционных проектов. Эта магистраль — катализатор развития Калуги», — сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Особое внимание российские дорожники уделяют участкам, ведущим к социально значимым объектам — больницам и поликлиникам, школам, центрам социальных услуг и туристическим объектам. Всего за время реализации нацпроекта специалисты обновили более 2,5 тысячи участков дорог, ведущих к медучреждениям, и более 4 тысяч участков у образовательных и досуговых центров.

Например, в Благовещенске Амурской области в прошлом году реконструировали улицу Тепличную, которая ведёт к новому корпусу крупнейшей на Дальнем Востоке школы № 16. Дорожники сделали широкие тротуары, установили комплексы фотовидеофиксации, современные светофоры и освещение, оформили пешеходные ограждения.

«Очень много восторженных отзывов в адрес новой школы мы слышим от родителей наших будущих учеников. Когда они видят масштаб учреждения и дорожных работ, как меняется и преображается инфраструктура всего микрорайона, то не могут сдержать эмоций», — отмечала директор школы Мария Бессонова.

Благодаря нацпроекту обновляют не только сами дороги, но возводятся и ремонтируются искусственные сооружения. Только за последние два года в стране построено, отремонтировано и реконструировано почти 95 км мостов и путепроводов.

В Архангельской области в прошлом году дорожники реконструировали два моста. Один из них, мост через реку Ухту на трассе Песок — Никифорово, который до этого находился в предаварийном состоянии. После капитального ремонта вместо старого деревянного сооружения появилась современная конструкция на надежных железобетонных опорах.

Министерство транспорта Архангельской области Мост через реку Ухту на трассе Песок — Никифорово

«Мы не ожидали, что на месте старого моста будет построен такой широкий и высокий объект, да еще и на бетонных сваях. Конечно, для Ухты это очень значимое событие», — говорит председатель Общественного совета деревни Песок (Ухта) Антонина Полемкина.

Параллельно с масштабной модернизацией дорог в стране обновляют и пассажирский общественный транспорт. За последние четыре года на маршруты в городах вышло почти 6 тысяч единиц техники: 5278 автобусов, 282 троллейбуса, 240 электробусов и 156 трамваев.

Преимущества электробусов уже оценили жители Ярославля. В городе запущен новый маршрут, на котором работают 17 новых машин — вместительных и комфортных, отвечающих всем современным требованиям безопасности.

Электробус может вместить 85 пассажиров. Салон оборудован USB-разъемами, терминалами для безналичной оплаты проезда и медиапанелями. «Двигателя сзади нет — удобно и старикам, и мамам с колясками. Просторно, сразу садишься, не надо никуда залезать», — отметил местный житель Александр Епифанцев.

Обратная связь от россиян играет в процессе обновления дорог очень большую роль. По нацпроекту в стране создана и работает система учета общественного мнения (СУОМ). Оставить обращение можно через сайты «Безопасные качественные дороги» и «Дорожная инспекция / Карта убитых дорог», сообщества нацпроекта в социальных сетях. С 2019 года от жителей поступило более 34,3 тысячи обращений, и ответы были даны на 98% из них.

В Самарской области с учетом обращений жителей в 2023 году обновили 13 участков региональных дорог общей протяженностью более 110 километров, а также отремонтировали две трассы. Так, на участке автодороги «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» появились тротуары, а также освещение в селе Воскресенка, где проживают более 3 тысяч человек.

«В процессе капитального ремонта тесно взаимодействовали с жителями села Воскресенка, которое разделяет трасса, чтобы сделать дорогу максимально комфортной и безопасной для жителей. <…> После капитального ремонта дорога преобразилась», — отметила глава сельского поселения Воскресенка Людмила Рейн.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется по решению президента Владимира Путина. Благодаря ему дороги становятся комфортнее и безопаснее. По нацпроекту по всей стране строят и ремонтируют федеральные трассы, региональные дороги, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и другое. В городах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.