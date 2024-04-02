* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 2 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Предпринимателя из Чернигова Юрия Калмакова, который выделял финансирование украинскому «Русскому добровольческому корпусу» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидировали у границы с Белгородской областью. Об этом 2 апреля сообщило «Военное обозрение».

Соцсети Юрий Калмаков

Эту информацию в Telegram-канале подтвердил военный корреспондент Руслан Татаринов.

«У границы с Белгородской областью уничтожен идейный нацист и националист, бизнесмен из Чернигова Юрий Калмаков», ― написал журналист.

Обстоятельства ликвидации предпринимателя не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, украинский «Русский добровольческий корпус» наряду с ВСУ с 10 марта пытался захватить приграничные территории России.

ВСУ, готовясь к операции, сосредоточили у границы бронетехнику и вертолёты. Российские военные нанесли удары по украинским позициям, применив в том числе фугасные авиабомбы. В результате тяжёлых боёв у пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области ВСУ потерпели поражение.

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что Киеву выгодна деятельность боевиков украинского формирования РДК. При этом он посетовал, что подобные РДК структуры способны действовать лишь в приграничных зонах. Глава ГУР уточнил, что боевики не могут с оружием «дойти до Москвы».

Директор ФСБ России Александр Бортников 31 марта заявил, что спецслужбы сделают всё необходимое, чтобы найти и наказать предателей, которые создали действующие на стороне Киева боевые подразделения.

На расширенном заседании коллегии ФСБ 19 марта президент России Владимир Путин сравнил нынешних предателей России с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия, а также поручил поимённо установить тех, кто перешёл на сторону Украины.

Бортников подчеркнул, что этим активно занимаются все российские правоохранительные органы и спецслужбы. Более того, поимённо установлено, кто является организаторами подготовки и проведения террористических акций на территории страны.

У главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян появились неоспоримые доказательства присутствия киевских боевиков в рядах украинского «Русского добровольческого корпуса».