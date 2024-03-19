Москва, 19 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сравнил нынешних предателей России с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия. Об этом глава государства сказал в речи на коллегии ФСБ 19 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. Чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — заявил Путин.

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Он подчеркнул, что все попытки прорывов украинских диверсантов на территорию России закончились неудачами. Перед ФСБ Путин поставил задачу поимённо выявить участников этих попыток.

Как сообщало ИА Регнум, украинские диверсанты предпринимали попытки прорывов с трёх направлений 12 марта. Участники попыток прорывов, экстремисты украинского «Легиона «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ), публиковали в Сети видео якобы своих акций, заявляли о якобы «взятии под контроль села Тёткино» в Курской области. Однако, как выяснили волонтёры проекта GeoConfirmed, ролики, на которых боевики якобы уже находятся на территории России, на самом деле сняли в посёлке Рыжёвка на Украине неподалёку от границы.

В ходе продолжающихся прорывных действий украинских формирований ВС России и погранслужба ФСБ сорвали все попытки, отбили четыре атаки в районе Тёткино в Курской области. Украинские боевики при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться на территорию России в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области, в результате чего потеряли 234 боевиков, семь танков и три БМП Bradley.

14 марта Минобороны показало кадры разгрома ВСУ при их попытке прорыва на приграничную территорию в районе Сподарюшино Белгородской области. Через два дня ведомство продемонстрировало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в село Козинка в Белгородской области.

Андрей Власов — советский военачальник, генерал-лейтенант (1942), из­менивший Родине во время Великой Отечественной войны. Во время боевых действий в июле 1942 года добровольно сдался в плен, после чего содержался в Винницком особом лагере и согласился на предложение немецкого командования возглавить русское антисталинское движение. После этого начал активную антисоветскую пропаганду, посещал Ригу, Псков, Гатчину и Остров, где выступал перед оккупированным населением. В 1944 году провозгласил Пражский манифест, главный программный документ власовского движения, возглавил Комитет освобождения народов России (КОНР) и сформировал «Русскую освободитель­ную армию» (РОА), был её командующим. Участвовал в боях против Красной Армии. В мае 1945 года остатки власовской армии ликвидировали на территории Чехословакии, его самого захватили 12 мая в окрестностях города Брежи (южнее Праги). По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 1 августа 1946 года Власова как военного преступника и преда­теля казнили.