* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 31 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Киеву выгодна деятельность боевиков украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Кирилл Буданов (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму)

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — рассказал Буданов в эфире телеканала «Рада».

Однако он посетовал, что формирования, подобные РДК, способны действовать лишь в приграничных зонах. Глава ГУР уточнил, боевики не могут с оружием дойти до Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, украинское формирование «Русский добровольческий корпус» наряду с Вооружёнными силами Украины с 10 марта пыталось захватить приграничные территории России. ВСУ, готовясь к операции, сосредоточили у границы с Белгородской областью бронетехнику и вертолёты. Российская разведка установила место расположения техники, по целям противника нанесли удары, в том числе фугасными авиабомбами. У пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области шли тяжёлые бои. В итоге ВСУ потерпели поражение.

Президент России Владимир Путин сравнил нынешних предателей России, в том числе и боевиков РДК, с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия.