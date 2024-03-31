* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 31 марта, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Спецслужбы сделают всё необходимое, чтобы найти и наказать предателей, которые создали действующие на стороне Киева боевые подразделения. Об этом директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил поимённо установить новых власовцев, перешедших на сторону Украины. По словам директора ФСБ, эта работа идёт, имена устанавливаются. Есть те, кто ушёл на сторону противника и организовал боевые подразделения, а также те, кто собирался это сделать.

Бортников подчеркнул, что этим активно занимаются все российские правоохранительные органы и спецслужбы. Более того, поимённо установлено, кто является организаторами подготовки и проведения террористических акций на территории страны.

«Будем делать всё необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — подчеркнул Бортников в видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум, украинский «Русский добровольческий корпус» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) наряду с ВСУ с 10 марта пытался захватить приграничные территории России. ВСУ, готовясь к операции, сосредоточили у границы бронетехнику и вертолёты. Российская разведка установила место расположения техники, по целям противника нанесли удары, в том числе фугасными авиабомбами. У пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области шли тяжёлые бои. В итоге ВСУ потерпели поражение.

19 марта на расширенном заседании коллегии ФСБ Путин подчеркнул, что все попытки диверсантов прорваться через границу провалились. Президент сравнил нынешних предателей России с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия.