* — запрещенная в России террористическая организация

Москва, 31 марта, 2024, 06:16 — ИА Регнум. У главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян появились неоспоримые доказательства присутствия киевских боевиков в рядах украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Иван Шилов ИА Регнум

Журналист опубликовала видео с камеры, которую нашёл российский боец накануне атаки на село Козинка в Белгородской области.

На видео боевики РДК с жёлтыми повязками на рукавах разговаривают на украинском языке. На первом ролике мужчины стоят в лесу, на втором — едут в в грузовике.

«Ещё кое-что из рубрики «крайне интересное» оказалось у меня. Вот такой «Русский добровольческий корпус»* — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — написала 31 марта Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале под видео.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 марта ВСУ и украинский «Русский добровольческий корпус»* пытались провести операцию по захвату приграничных территорий. При подготовке к операции ВСУ сосредоточили у границы бронетехнику и вертолёты. Российская разведка установила место расположения техники, по целям противника начали наносить удары, в том числе фугасными авиабомбами. У пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области шли тяжёлые бои. В итоге ВСУ потерпели поражение.

Минобороны России 16 марта опубликовало видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы при попытке проникнуть в белгородское село Козинка. На кадрах члены ДРГ спрятались на территории здания, где их настиг удар российской армии. После этого выжившие диверсанты попытались спастись бегством в направлении Сумской области Украины, но бегство не удалось — российские военные обстреляли боевиков и ударили по ним беспилотниками. Также была уничтожена украинская техника.