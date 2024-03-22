Москва, 22 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Попытка киевских властей сорвать президентские выборы в России, устроив попытку прорыва Вооружённых сил Украины на территории Белгородской и Курской областей, провалилась. Киев в результате потерял Орловку и Невельское.

Иван Шилов ИА REGNUM

С 10 марта ВСУ и «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются провести операцию по захвату приграничных территорий. Готовясь к операции, ВСУ сосредоточили у границы бронетехнику, а также и вертолёты. Российская разведка установила место расположения техники, и по ним начали наносить удары, в том числе фугасными авиабомбами.

В результате к границе России приблизились лишь отдельные подразделения ВСУ и РДК, неся серьёзные потери. У пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области шли тяжёлые бои. В итоге ВСУ потерпели поражение и в последние дни крупных попыток прорыва уже не предпринимают.

Российские военные на донецком направлении освободили в ДНР село Орловка — важный узел логистики ВСУ, через который украинцы снабжали засевшую в Авдеевке группировку.

«Потом село стало укрепрайоном на второй линии обороны ВСУ по рубежу Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Российские подразделения уже вошли в Бердычи и Тоненькое, ведут там бои. Именно в этих местах ВСУ потеряли уже как минимум четыре американских танка Abrams», — сообщило агентство «РИА Новости».

Авторы материала отметили, что следующим рубежом, на котором попытается зацепиться украинская армия, может стать линия Новосёловка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Обстреливать Донецк оттуда ВСУ будет труднее.

Российские военные освободили также посёлок Невельское в ДНР на марьинском участке. Посёлок также был важным узлом во второй линии так называемого большого донбасского укрепрайона ВСУ. Российские военные, благодаря освобождению Невельского, смогут прикрыть фланг наступающей на авдеевском направлении группировки и выйти с севера на Красногоровку.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 19 марта заявил об освобождении Орловки на авдеевском направлении. Глава Минобороны Сергей Шойгу направил приветственные телеграммы соединениям, отличившимся в ходе проведения СВО. В частности, он отметил бойцов 114-й отдельной мотострелковой бригады, которые освободили десятки населённых пунктов Донбасса, включая Красногоровку и Орловку.

Об освобождении от ВСУ Невельского Министерство обороны сообщило 12 марта.

Шойгу 20 марта заявил, что киевский режим пытался сорвать президентские выборы, которые в России состоялись 15–17 марта. В дни, когда шло голосование, российские войска сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов. Кроме того, ВСУ пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. За восемь суток ВСУ потеряли более трёх с половиной тысяч военных, в том числе 790 — убитыми.