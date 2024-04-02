Москва, 2 апреля, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Российские разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на купянском направлении, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу противника на купянском направлении», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что боевые машины вели стрельбу по противнику неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Пуски выполнялись с помощью манёвра, называемого кабрированием.

В составе ударной группы, помимо Ка-52 «Аллигатор», находились транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8. Лётные экипажи двигались в сопровождении специалистов поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал о том, что в районе Харькова Вооружённые силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ.

Также удалось уничтожить радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии.

В середине января Минобороны РФ обнародовало видеозапись с кадрами боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-8. Ударная группа российских вертолётов поразила командный пункт ВСУ на сватово-кременном направлении.