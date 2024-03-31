Москва, 31 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. ВС России на купянском направлении отразили пять контратак штурмовых групп бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки и Тернов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 марта на брифинге проинформировал официальной представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

«На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что в результате отражения атак ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.

Вместе с тем в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также склад боеприпасов ВСУ, отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что ВС России отразили 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля, уточнили в министерстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы: М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в Минобороны.

До этого ударная группа российских вертолётов ударила по опорному пункту и скоплению живой силы на купянском направлении в зоне спецоперации.

В ударную группу армейской авиации вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8.

Экипажи вертолётов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

Более того, ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Всего военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе, отметили 29 марта в Минобороны РФ.