Москва, 30 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на купянском направлении за неделю потеряли до 310 военных. ВС России поразили гаубицы американского производства, а также французскую артиллерийскую установку CAESAR. Об этом 30 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ВС России отразили 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля, уточнили в министерстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы: М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны ранее сообщили, что ударная группа российских вертолётов ударила по опорному пункту и скоплению живой силы на купянском направлении в зоне спецоперации.

В ударную группу армейской авиации вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8.

Экипажи вертолётов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

Более того, ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Всего военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе, отметили 29 марта в Минобороны РФ.

Без поддержки Вашингтона ВСУ будут вынуждены постоянно отступать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В интервью обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу он пожаловался на дефицит средств ПВО, восполнить который проблематично без поддержки Конгресса.

ВСУ испытывают трудности с количеством оружия, в это время Россия продвигается на фронте, признал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Без оружия украинцы не смогут нарушить логистику снабжения ВС РФ, добавил он.