Москва, 2 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Анализ ситуации работы надзорных органов после теракта в «Крокус Сити Холле» должен быть предельно объективным, заявил 2 апреля президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС

«Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — сообщил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878682" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин про «Крокус»

Президент призвал вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового нахождения людей. Это касается спортивных сооружений, транспорта, школ, больниц, вузов, театров, торговых точек.

Путин отметил, что российское руководство сейчас оценивает действия всех служб и коммерческих организаций в контексте произошедшего в Красногорске теракта.

Глава государства заявил, что Россия установит бенефициаров теракта, службы проследят всю цепочку — от непосредственных исполнителей до заказчиков. Борьбу с экстремизмом он назвал одним из приоритетных направлений работы МВД.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокуса» произошёл вечером 22 марта. В результате погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. После теракта задержали 12 человек, десять из них арестовали по решению суда, в том числе четверых непосредственных исполнителей, задержанных недалеко от границы с Украиной.

Показания задержанных 12 фигурантов дела свидетельствуют об их связи с украинскими националистами, отмечают в Следственном комитете. Россия потребовала от Киева выдать всех, кто причастен к терактам, совершённым на территории страны.