Москва, 2 апреля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Срочников весеннего призыва к участию в специальной военной операции на Украине привлекать не будут. Об этом 2 апреля заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Petrov Sergey/Global Look Press

Весенняя призывная кампании стартовала 1 апреля.

«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», — заявил глава Минобороны.

Шойгу также отметил, что призывная кампания проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством. Во всех регионах сформировали 2646 призывных комиссий. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек.

Как отметил министр, большинство срочников получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы.

В свою очередь Шойгу обратил внимание, что военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истёк, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства.

Как сообщало ИА Регнум, весенняя призывная кампания продлится до 15 июля 2024 года. Вооружённые силы пополнят 150 тысяч призывников — это на три тысячи новобранцев больше, чем год назад. Согласно правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе).

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский в преддверии весеннего призыва на срочную службу заявил, что новобранцев не будут привлекать к участию в СВО.

Ежегодный указ о призыве на военные сборы в Вооружённые силы президент Владимир Путин подписал 1 марта.