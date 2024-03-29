Москва, 29 марта, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в преддверии весеннего призыва на срочную службу заявил, что новобранцев не будут привлекать к участию в спецоперации. Об этом он сообщил в интервью газете «Красная звезда».

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По словам Евгения Бурдинского, призывникам и их родителям не стоит доверять слухам об увеличении срока службы — он остаётся, как и прежде, один год.

Кроме того, те, кто будет призван на срочную службу, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут, заверил генерал-полковник.

Первая оправка призывников в войска со сборных пунктов намечена на 15 апреля. Исключение составляют 54 отдельных района Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где призывная кампания проходит только осенью.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ.

В документе указано, что призыву на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, в подразделениях МЧС, в органах госохраны, ФСБ подлежат россияне, находящиеся в запасе.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе, являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Их цель — совершенствование боевой выучки пребывающих в резерве.

Дополнительная мобилизация для создания санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных российских территорий, не понадобится, заявил 26 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.