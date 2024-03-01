Москва, 1 марта, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости / Алексей Никольский

«Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Правительству РФ и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе, являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Их цель — совершенствование боевой выучки пребывающих в резерве. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая затем поступает в военкоматы регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая 2023 года Владимир Путин подписывал аналогичный указ — о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе. В документе также уточнялось, что сборы проводятся в Вооружённых силах, Росгвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ России.