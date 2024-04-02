* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Покинувший Россию комик и актёр Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) ликвидировал ИП в стране, тем самым избавившись от последнего бизнеса на родине. Об этом стало известно 2 марта.

Евгений Одиноков/РИА Новости Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — сообщил Telegram-канал SHOT.

О том, что комик намерен избавиться от последнего бизнеса в России, стало известно в конце марта. Тогда он подал заявление о ликвидации ИП, через которое получал средства от рекламы и других контрактов.

Как сообщало ИА Регнум, Слепаков уговаривал жителей американского Далласа купить билеты на его концерты. Он разместил в соцсетях стихи о том, что билеты на его выступления раскупили в других городах, только Даллас «портит картину». Артист пообещал техасцам не упоминать президента России Владимира Путина и рассказать, кто убил Джона Кеннеди.

В ноябре 2023 года Слепаков спародировал песню SHAMAN «Я русский», в тексте которой заявил, что навсегда останется в Израиле, а под конец спел припев еврейской песни «Хава нагила». Тогда пользователи Сети заявили, что теперь комик показал своё настоящее лицо, а председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов заявил, что комик распространяет антироссийские, антивоенные и оскорбляющие страну высказывания. При этом в декабре Слепаков сообщал, что готов выступить в России на Новый год, если ему заплатят €50 тыс. за 40-минутное выступление.