* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 9 ноября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) спародировал песню SHAMAN «Я русский» и объявил себя израильским певцом. Комментаторы раскритиковали ролик с пародией, опубликованный на YouTube-канале телеведущего Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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В песне Слепакова говорится, что он «всегда ходит в шапке и ест кошерную еду», ему «неважна кровь отца». Он также зазвал себя «всемирным злом, потому что не русский».

В тексте указано также, что комик «навсегда останется в Израиле». Свою композицию он закончил припевом еврейской песни «Хава нагила».

Российские пользователи в комментариях отметили, что пародия явила истинное лицо Слепакова, который до начала спецоперации на Украине сочинял композиции в поддержку правительства России, в том числе ругал противников вакцинации от коронавируса. Комментаторы написали, что артист «быстро сменил ушанку на ермолку», но «до настоящего израильтянина ему ещё топать и топать».

Как сообщало ИА Регнум, Семён Слепаков перебрался в Израиль в марте 2022 года. Там он принялся записывать провокационные ролики, например, высмеял в колыбельной песне гибнущих на Украине российских военных. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал отобрать у комика гражданство России. В апреле 2023 года Слепаков был признан в России иностранным агентом.