* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) намерен избавиться от последнего бизнеса в России, сообщает 26 марта «Газета.Ru».

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Бывший участник КВН подал заявление о ликвидации ИП, через которое ему поступали деньги от рекламы и других контрактов. Решение о ликвидации должно быть принято 1 апреля.

Ранее издание сообщало, что в октябре 2023 года Слепаков продал апартаменты в центре Москвы площадью 217 кв. м за 295 млн рублей. Это была последняя российская недвижимость, принадлежавшая комику.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Слепаков, покинувший Россию после начала спецоперации, уговаривал жителей американского Далласа купить билеты на его концерты. Он разместил в соцсетях стихи о том, что билеты на его выступления раскупили в других городах, только Даллас «портит картину». Артист пообещал техасцам не упоминать президента России Владимира Путина и рассказать, кто убил Джона Кеннеди.

В конце марта 2023 года стало известно, что комика проверяют по статье о дискредитации Вооружённых сил. Поводом стало творчество Слепакова с высмеиванием событий на Украине.

В апреле артиста включили в список иностранных агентов. В Минюсте сообщили, что он получал поддержку от иностранных источников, а также выступал против российской СВО и формировал негативное отношение к военной службе. Оспорить это решение Слепакову не удалось.