* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 ноября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) написал пародию на песню SHAMAN «Я русский», слова которой унижают и оскорбляют российских граждан. Об этом заявил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Артем Геодакян/ТАСС Комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По мнению общественников, покинувший Россию Слепаков распространяет антироссийские, антивоенные и оскорбляющие страну высказывания. Песню-пародию под названием «Нерусский» он исполнил в шоу телеведущего Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

«Мы считаем, что его слова оскорбительны по отношению к РФ и её гражданам. Действия артиста, на наш взгляд, направлены на дискредитацию страны и общества, созданные с целью дестабилизации внутри России», — приводятся слова Резяпова в Telegram-канале движения.

Этот артист, добавил общественник, занимается возбуждением ненависти, вражды, а также унижением человеческого достоинства, что подпадает под статью 282 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Слепаков перевирает чужое творчество, не создавая ничего своего. Он отрёкся от своего происхождения, пытаясь пошутить на еврейскую тему, добавил Резяпов и напомнил, что ранее комик оскорбил Россию и погибших за страну бойцов своей «Колыбельной».

Как сообщало ИА Регнум, в пародии Слепакова на песню SHAMAN говорится, что он «всегда ходит в шапке и ест кошерную еду», ему «неважна кровь отца». Он также назвал себя «всемирным злом, потому что не русский», и заявил, что «навсегда останется в Израиле». Композицию шоумен закончил припевом еврейской песни «Хава нагила». Российские пользователи в комментариях в записи раскритиковали пародию, в частности, они отметили, что артист «быстро сменил ушанку на ермолку», но «до настоящего израильтянина ему ещё топать и топать».