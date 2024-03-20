* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Даллас, США, 20 марта, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Сбежавший из России после начала спецоперации комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вынужден упрашивать жителей Далласа американского штата Техас купить билеты на его концерты. Обращение к горожанам иноагент опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из видео

В стихотворной форме он рассказал, что все билеты на его выступления в Майами, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго уже продали, «портит картину» только Даллас, где американцы не торопятся на его концерт.

Комик в пошлой и грубоватой манере попросил жителей очнуться от «сурового техасского сна» и прийти посмеяться несколько часов. Юморист пообещал американцам сенсацию. При этом он подчеркнул, что упоминаний президента России Владимира Путина в выступлении не будет и пообещал рассказать, кто убил 35-го президента США Джона Кеннеди.

«Ну а чтоб пришли вы точно,

Вот сенсация: Всем! Срочно!

Чётко, с фактами, по сути

Сразу спойлер: нет не Путин.

Наговаривать не будем», ― сказал в обращении комик.

Как сообщало ИА Регнум, Слепаков сбежал из России в Израиль в марте 2022 года, практически сразу после начала спецоперации. Он долгое время хранил молчание, но потом начал оскорбительно высказываться о России и россиянах. В конце марта 2023 года стало известно, что его проверяют правоохранители по статье о дискредитации Вооружённых сил.

В апреле Слепакова включили в список иностранных агентов. В Минюсте сообщили, что певец получал поддержку от иностранных источников, а также выступал против российской СВО и формировал негативное отношение к военной службе. В середине мая комик оспорил решение Министерства юстиции. А в июне Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в отмене статуса иноагента.

В ноябре вышла песня Слепакова, где он спародировал песню SHAMAN «Я русский». В ней комик заявил, что навсегда останется в Израиле, а под конец спел припев еврейской песни «Хава нагила». Пользователи в комментариях под песней заявили, что теперь комик показал своё настоящее лицо.

Председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов заявил, что артист занимается возбуждением ненависти, вражды, а также унижением человеческого достоинства, что подпадает под статью 282 УК РФ и грозит ему лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее комик оскорбил Россию и погибших за страну бойцов своей «Колыбельной».

В декабре прошлого года журналисты сообщили, что у артиста нет заказов на предстоящие новогодние праздники, а ближайшие выступления запланированы только на март — турне по США и Канаде. По этой причине Слепаков готов выступать на корпоративах в России, если ему заплатят €50 тыс. за 40-минутное выступление.